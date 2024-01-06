نشرت الحسناء السودانية تسابيح دياب, التي رشحت نفسها للدخول في مسابقة ملكة جمال العالم والتي انطلقت من بعض الدول مقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت ممثلة السودان في المسابقة فيديو من كواليس سفرها رفقة منافساتها في المسابقة. وأعلنت تسابيح عن استعدادها رفقة ملكات جمال العالم من دول مختلفة للسفر لدولة فيتنام, في مرحلة جديدة من مراحل المسابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب توثق كواليس رحلتها لفيتنام للمشاركة في المسابقة العالمية وتلتقط مقاطع مع زميلاتها ملكات الجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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