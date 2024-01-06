أطلقت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, أغنية جديدة تتحدث عن الحرب القاسية التي يشهدها السودان منذ أبريل من العام الماضي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت مونيكا, في مقطع فيديو وهي تردد أغنيتها الجديدة وهي تبكي وتذرف الدموع. وتقول الفنانة الحسناء في كلمات أغنيتها الجديدة والمؤثرة والتي وجدت اهتمام المتابعين: (ليه دمروك يا عزة يا الديمة فيك العزة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية مونيكا روبرت تطلق أغنية جديدة تذرف من خلالها الدموع: (ليه دمروك يا عزة يا الديمة فيك العزة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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