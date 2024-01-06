تناقلت ضفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد مشاركته على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع حسناوات سودانيات وهن يشاركت خلال إحدى الاحتفالات خارج السودان. الحسناوات استعرضن جمالهن بفاصل من الرقص المثير الذي لفت انظار جمهور مواقع التواصل وهو ما جعل المقطع ترند على الفيسبوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يستعرضن جمالهن خلال حفل خارج السودان بفواصل من الرقص المثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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