شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تسخر من هذا النوع من الرجال “….” وتقول: (أنا مواليد التسعينات ولو وصلت 50 سنة بكون بنفس شكلي دا)

بثت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, فيديو “مباشر” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شاركت به أصدقائها ومتابعيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكدت شهد في حديثها أنها من مواليد التسعينات وواثقة من أنها ستظل في نفس شكلها حتى لو وصل عمرها 50 سنة.

وسخرت شهد من الرجال الذين يعتمدون على النساء في الصرف مؤكدة أنها لن تصرف على رجل مهما بلغت ثروتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)