بثت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, فيديو “مباشر” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شاركت به أصدقائها ومتابعيها.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكدت شهد في حديثها أنها من مواليد التسعينات وواثقة من أنها ستظل في نفس شكلها حتى لو وصل عمرها 50 سنة.
وسخرت شهد من الرجال الذين يعتمدون على النساء في الصرف مؤكدة أنها لن تصرف على رجل مهما بلغت ثروتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تسخر من هذا النوع من الرجال “….” وتقول: (أنا مواليد التسعينات ولو وصلت 50 سنة بكون بنفس شكلي دا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.