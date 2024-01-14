شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب تثير ضجة على مواقع التواصل بفستان مثير للجدل

نشرت الحسناء السودانية تسابيح دياب, التي رشحت نفسها للدخول في مسابقة ملكة جمال العالم ضمن عدد من جميلات الوطن العربي, مقطع فيديو حديث عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, بإطلالة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت الحسناء بفستان بلون “بمبي” عاري من الكتفين, وكشفت في حديثها لمتابعيها أنها بدأت تشعر بالنحافة بعد دخولها المسابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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