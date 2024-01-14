حظي مقطع فيديو متداول بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية بمشاهدات واسعة من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عروس سودانية بأزياء “الجرتق” وهي تقف أمام عريسها وتقدم فواصل من الرقص. https://www.facebook.com/reel/279338085155481 ورقصت العروس على أنغام الأغاني التي كانت تعمل بطريقة مثيرة بــ”الرقبة” وهو ما جعل الحاضرون يتسابقون على تحفيزها بأموال “النقطة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس سودانية بأزياء “الجرتق” تقدم فواصل من الرقص المثير بــ(الرقبة) أمام عريسها والحاضرون يتسابقون على رميها بأموال “النقطة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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