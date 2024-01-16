نشرت صفحات داعمة لقوات الدعم السريع وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث وجد حظه من التداول والشهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي احتفت به الصفحات الفنانة إيمان الشريف وهي تدندن بإحدى الأغنيات مع مطرب صاعد. https://www.facebook.com/reel/386422033937346 ورددت إيمان الشريف خلال الدندنة أغنية “عزنا بشليل الكوم” والتي تعتبر من واحدة من أغنيات التراث عند قبيلة الرزيقات التي ينحدر منها قائد الدعم السريع “جميدتي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. صفحات داعمة لقوات الدعم السريع تحتفي بمقطع للفنانة إيمان الشريف تظهر من خلاله وهي تغني تراث “الرزيقات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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