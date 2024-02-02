شاهد بالفيديو.. ظهور “الزير سالم” وهو يقاتل ضمن صفوف قوات الدعم السريع بالسودان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسخرية كبيرة مقطع فيديو وجد رواجاً واسعا وشهرة كبيرة بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أحد أفراد الدعم السريع وهو نازل من أحد الأماكن المرتفعة ويرتدي الزي الرسمي لقوات الدعم السريع. https://www.facebook.com/reel/919790123094661 وشبه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فرد الدعم السريع بالممثل السوري سلوم حداد عندما جسد شخصية “الزير سالم” في المسلسل السوري الشهير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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