تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبسخرية كبيرة مقطع فيديو قديم تمت إعادة نشره من جديد على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني وهو يتفاعل مع إيقاع المديح داخل مسيد شيخ الأمين بأم درمان. ورقص الرجل الذي كان يقف خلف الفنان مأمون سوار الدهب خلال تقديمه لإحدى المدائح بطريقة وصفها المتابعون بالفاضحة والتي لا تتناسب مع المديح النبوي. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سخر المعلقون من رقصات الرجل وكتب أحدهم على المقطع: (لمن تكون مباري القونات وفجأة تتوب والشغل يفتح وتسرح مع المزيكا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يقدم وصلة رقص فاضحة على طريقة “الهجيج” داخل مسيد شيخ الأمين وساخرون: (لمن تكون مباري القونات وفجأة تتوب والشغل يفتح وتسرح مع المزيكا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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