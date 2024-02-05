شكت فتاة سودانية خلال مكالمة جمعتها بالناشطة السودانية الشهيرة والمتخصصة في نشر المشاكل العاطفية كوثر عبد الله.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حكت الفتاة قصتها مع حبيبها وكشفت عن حبها له بعد أن دخلا في علاقة عاطفية لسبع سنوات.
وشكت الفتاة في حديثها الذي رصدته محررة موقع النيلين من غدر حبيبها بها بعد أن تزوج من طبيبة سودانية تعمل بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت أن الفتاة أغرته براتبه العالي ليتزوجها دون أن تعلم رغم أن متواجد معها بمصر, الناشطة الشهيرة بماما كوكي, فسرت لها الأمر بأنه زواجه من الطبيبة يعد زواج مصلحة حيث يعتبرها عبارة عن ماكينة صراف آلي بينما هي في القلب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تشكو: (دكتورة في السعودية شلبت حبيبي مني وأغرته براتبها العالي وعلمت بزواجه بالصدفة رغم أنه متواجد معي في مصر) وماما كوكي تنصحها: (انتي القلب وهي معتبرها صراف آلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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