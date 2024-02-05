عادت الحسناء السودانية المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم تسابيح دياب, لخطف الأضواء على السوشيال ميديا ببلادها من مقر إقامتها بالإمارات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت تسابيح صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت تسابيح التي حازت على مركز متقدم في المسابقة بإطلالة أنيقة حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين, وكتبت عليها: (وتذكر ان: غنائمُ المرء تجاربهُ ولو اورثتهُ الهزائم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تبهر المتابعين بإطلالة جديدة تقول فيها: (غنائمُ المرء تجاربهُ ولو اورثتهُ الهزائم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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