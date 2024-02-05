تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو حديث للقيادي بقوات الدعم السريع “ود ملاح”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر “ود ملاح”, خلال المقطع وهو يراجع إحدى أعمال “أيادي البهجة”. وسخر المتابعون من ظهور القيادي بالدعم السريع وهو يجسد شخصية المدير والعام والمراجع, وكتب أحد المعلقين (أولاد أبراهيم للدراما) ليرد عليه آخر (يا ود ملاح راح ليك الدرب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع “ود ملاح” يتعرض لسخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل بعد ظهوره في مشهد تمثيلي وساخرون: (أولاد أبراهيم للدراما وراح عليك الدرب في الموية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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