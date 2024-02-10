تقترب حرب 15 أبريل الكارثية بالسودان من دخول شهرها الحادي عشر وسط تزايد مؤشرات كوارثها وعلى رأسها التحذيرات الخطيرة حول الأمن الغذائي بالسودان وإعلان مواجهة المدنيين لشبح المجاعة وتقارير زيادة معدلات الوفيات بين الأطفال جراء إنعدام الغذاء

* ندعو الطرفين لإتخاذ تدابير عاجلة وفورية بوقف كل أشكال الاستخدام الحربي للمساعدات الإنسانية والسماح بوصولها الفوري للمحتاجين والامتناع عن استخدم خدمات الاتصال والانترنت ضمن الصراع الدائر بينهما والتوقف الآن وفوراً عن هذا السلوك بالتعطيل الكلي أو الجزئي لخدمات الانترنت والاتصالات

* نطالب بالإسراع العاجل بايفاء الطرفين بالتزاماتهما وتعهداتهما المبرمة في منبر جدة بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممارات إيصالها لمستحقيها وحماية العاملين والمؤسسات العاملة في العمل الانساني بشكل كامل وتسهيل إجراءات دخولهم للبلاد ووصولهم لكل المناطق. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر الحرية والتغيير تطالب الجيش والدعم السريع بالايفاء بالتزاماتهما وتعهداتهما المبرمة في منبر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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