بالفيديو.. الفنان الراحل محمد الأمين يحكي موقف طريف حدث له مع معجب قام بتسمية “كلبه” على أغنيته الشهيرة (أسمر) وأحس بالذنب والإحراج.. شاهد كيف رد عليه الفنان الراحل؟

محمد الامين

حكى الفنان السوداني الراحل محمد الأمين موقف طريف حدث له مع أحد معجبيه وذلك خلال استضافة تلفزيونية قبل عدة سنوات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ذكر “الباشكاتب” أن المعجب قابله في إحدى حفلاته الغنائية وحكى له عن مشكلة تواجهه.

وقال الفنان الراحل أن الرجل كان مشكلته أنه أطلق على كلبه اسم “أسمر” لاعجابه الشديد بأغنية الفنان ود الأمين.

وأضاف الباشكاتب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن المعجب أحس بالذنب والإحراج وأراد تغير اسم الكلب لكن تمسك الجيران في الحي الذي يسكن فيه باسم “اسمر” حال دون ذلك.

وقال الفنان الراحل أنه لم يستطيع فعل شيء تجاه الموقف لكنه رد على المعجب وبطريقة ساخرة (خلاص خلي اسم الكلب كما هو أسمر وأنا سأقوم بتغيير اسم الأغنية لكلب محمد أحمد).

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)