شاهد بالفيديو.. طفل سوداني صغير يحكي لحظة اقتحام “الدعامة” لمنزلهم ويثير ضحكات المتابعين.. أحدهم قال لي: (أب حس ماكن روق ساكت) وأنا رديت عليه: (يحسسك الله) قام خاف مني

حكى طفل سوداني صغير موقف صعب مر به, وذلك عندما اقتحمت قوة من الدعم السريع لمنزلهم أثناء تواجده ومشاهدته الموقف.

وقال الطفل بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن أحد أفراد الدعم السريع طالبه بالصمت خلال مداهمتهم المنزل: (أب حس ماكن روق ساكت).

وذكر الطفل الذي أثار ضحكات المتابعين أنه رد على فرد الدعم السريع بطريقة أرعبته, حيث قال له: (يحسسك الله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)