تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باعجاب واهتمام المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عازف الكمان الشهير عبد الله عربي, وهو يذرف الدموع. وبكى عربي, لحظة استماعه لمقطوعة موسيقية عزفها أحد العازفين الشباب له, وسط تفاعل المتابعين الذين كتبوا له (دموعك غالية علينا يا فنان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عازف “الكمان” السوداني المخضرم عبد الله عربي يذرف الدموع عند سماعه مقطوعة موسيقية من آلة التي يحبها على يد أحد العازفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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