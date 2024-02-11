واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان اهتمامها بفتاتنين سودانيتين يعملن في مجال الإعلان كمودل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفتن الشقيقتين الأنظار بجمالهن الملفت وذلك بعد ظهورهن في مقطع فيديو متداول. الحسناوات ظهرن في المقطع المتداول وهن يتمايلن في الرقص على أنغام أغنية (مرحبتين حباب الدرة) التي كان يرددها المطرب الشاب علي الشيخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية وشقيقتها يعملن كمودل يخطفن الأضواء بفاصل من الرقص المثير على أنغام (مرحبتين حباب الدرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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