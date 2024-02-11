عاد نجم تطبيق “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر أبو أحمد, في مقطع حديث وهو في جولة عبر التطبيق الشهير مع حسناء تونسية.
حيث قام الرجل بالتغزل في الحسناء وأعلن حبه لها وطالبها بالبقاء معها بعد أن تغنى لها وأكد لها أنه ظل يبكي منذ بداية المحادثة على أمل أن تحس به.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع سخر من الرجل, حيث كتب أحدهم: (يا فاعلين الخير تذكرة سريعة للحاج دا كفاية فضائح).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني صاحب الستين عام يبكي في حسناء تونسية على الهواء ويغني لها ويطلب منها أن تحن عليه وترحم دموعه وساخرون: (يا فاعلين الخير تذكرة سريعة للحاج دا كفاية فضائح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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