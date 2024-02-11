تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني وهي تدندن بأغنية الفنان المصري محمد منير, (أسمر اللون يا لالالي). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من المطربة وطالبها بالغناء باللهجة المصرية وترك الأغاني السودانية, وذلك بعد انتشار شائعات على السوشيال ميديا تؤكد حصول مونيكا, على الجنسية المصرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد انتشار شائعة حصولها على الجنسية المصرية.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تغني باللهجة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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