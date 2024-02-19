الجيش السوداني عبر مواطنون سودانيون عن سعادتهم البالغة بالانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة بمدينة أم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام مواطنون بإهداء القوات المسلحة عربة “دفار” محملة بالخرفان وصلت بالفعل للسلاح الطبي. وقدم العميد طارق الهادي, خلال حديثه الشكر للمواطنين بسبب وقفتهم القوية خلف قواتهم المسلحة في معاركها ضد قوات الدعم السريع. كما كشف طارق الهادي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن ترابط المقاتلين على قلب رجل واحد, وأكد أن الفدائي “ود العمدة” الذي ظهر بجانبه قام بالتبرع بالسيارة التي حصل عليها كهدية من إحدى السيدات لزميله بالجيش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عقب الانتصارات الأخيرة بأم درمان.. القوات المسلحة تستقبل هدايا من المواطنين عبارة عن “دفار” محمل بــ(الخرفان) والمقاتل الذي تلقى هدية سيارة من إحدى السيدات يتبرع بها لزميله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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