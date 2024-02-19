نشرت المودل السودانية الشهيرة تسابيح دياب, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, والتي مثلت السودان في مسابقة ملكة جمال العالم الشهيرة وهي تصبغ شعرها داخل “كوافير” معروف. وقالت تسابيح خلال حديثها أنها تثق في الخبير, حسام ثقة عماية لدرجة أنها جلست لتصبغ شعرها بلون لا تعرفه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تظهر وهي تصبغ شعرها على يد خبير تجميل شهير وتقول: (بثق فيهو ثقة عماية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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