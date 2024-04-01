مليشيا وعصابات التمرد السريع تستبيح قريتي القرّاصة والداردر بولاية النيل الأبيض

في قرية الخور بجنوب الجزيرة أقدمت مليشيا التمرد ظهر الأحد علي جريمة جديدة حيث أجبرت المواطنين علي مغادرة منازلهم في نهار رمضان .. • أكثر من 8 ألف مواطن تم إجبارهم علي مغادرة منازلهم .. • عصابات التمرد قامت بتدمير عربات المواطنين التي لم يتمكنوا من سحبها .. • جنود المليشيا يجلدون كبار وصغار السن وفي مظهر استفزازي قام أوباش التمرد بالتبول أمام تجمعات المواطنين المقهورين والمغلوبين علي أمرهم .. • تبعُد قرية الخور 37 كيلومتراً من حاضرة ولاية الجزيرة علي علي طريق مدني سنار .. • مليشيا وعصابات التمرد السريع تستبيح مساء الأحد قريتي القرّاصة والداردر بولاية النيل الأبيض .. • سقوط 3 شهداء من أبناء المنطقة و10جرحي ونهب عدد من العربات والأغراض الخاصة من منازل المواطنين . الكاتب/ عبدالماجد عبد الحميد

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