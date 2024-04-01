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مبارك الفاضل: نقول للوساطة إذا أردتم وقف الحرب، أوقفوا الإمداد بالسلاح والمقاتلين المرتزقة

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال مبارك الفاضل بأننا نقول للوساطة إذا أردتم وقف الحرب، أوقفوا الإمداد بالسلاح والمقاتلين المرتزقة المتدفق عبر تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

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الجزيرة – السودان

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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