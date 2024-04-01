مبارك الفاضل: نقول للوساطة إذا أردتم وقف الحرب، أوقفوا الإمداد بالسلاح والمقاتلين المرتزقة

قال مبارك الفاضل بأننا نقول للوساطة إذا أردتم وقف الحرب، أوقفوا الإمداد بالسلاح والمقاتلين المرتزقة المتدفق عبر تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. الجزيرة – السودان

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