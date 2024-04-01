عاد الناشط السوداني المعروف صلاح سندالة, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر سندالة, خلال المقطع وهو يتحدث عن الشيخ الأمين عمر الأمين.
حيث تغزل الناشط في الشيخ المعروف, مشيداً بعمل الخير الذي يقدمه لسكان منطقته بأم درمان منذ بداية الحرب في أبريل من العام الماضي.
وقال سندالة بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (صبر زي صبر الشيخ نهائي ما قابلنا لا في الناس ولا في الريل.. وشيخ الأمين ربنا راضي عنه).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يتغزل في شيخ الأمين: (صبر زي صبر الشيخ نهائي ما قابلنا لا في الناس ولا في الريل.. وشيخ الأمين ربنا راضي عنه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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