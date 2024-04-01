تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أبناء مدينة بحري المتواجدون في الدوحة وهم يحتفلون بتحقيقهم بطولة إحدى الدورات الرمضانية هناك. وشارك جمهور بحري اللاعبين الذي حققوا كأس البطولة الاحتفالات وحملوهم على الأعناق وهم يرددون أغنية: (بحري سر الهوى). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد فوزهم ببطولة رمضانية في العاصمة القطرية الدوحة.. شباب بحري يعيدون ذكريات السودان ويحتفلون بالكأس محمولين على الأعناق على أنغام (بحري سر الهوى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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