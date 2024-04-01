حلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, ضيفة على شاشة قناة العربية, وتحدثت الفنانة خلال الاستضافة عن دور الفنان في الحروب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب أن الفنان هو رسول خير وسلام ودائماً ما ينادي بالسلام ولا ينادي للحرب والقتل. كما أعلنت هدى عربي, دعمها للقوات المسلحة في حربها ضد قوات الدعم السريع, ونشرت المطربة الشهيرة جزء من الحوار عبر حسابها على فيسبوك. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتبت سلطانة الطرب على مقطع استضافتها عبر قناة العربية والذي قامت بنشره على حسابها الرسمي: (نزلت لينك الحلقة بعد ما طلعت من الاستديو واحد ظريف قال لي أتحداك تقدري تجيبي سيرة الجيش وكنت جبتها وانتهيت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال استضافتها بقناة العربية.. الفنانة هدى عربي تدعم القوات المسلحة وترد على متابع أرسل لها: (أتحداك تقدري تجيبي سيرة الجيش في الحلقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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