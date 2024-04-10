سيتي يعود من معقل ريال بتعادل«صاروخي» وبايرن ميونيخ ينتزع تعادلاً ثميناً من أرض أرسنال

انتزع بايرن ميونيخ الألماني تعادلاً ثميناً 2-2 من مضيفه أرسنال الإنجليزي الثلاثاء على استاد الإمارات في شمال لندن في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما يمنحه أفضلية نسبية لبلوغ الدور نصف النهائي عندما يستضيف مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل.

وعاد مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب من معقل ريال مدريد الإسباني بتعادل مثير جداً 3-3 بعد مباراة متقلبة الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت القمة ممتعة وشهدت خمسة أهداف من خارج منطقة الجزاء،وتسديدات صاروخية عابرة للقارات،قضت على الجدار الدفاعي عند الفريقين.

صحيفة الخليج