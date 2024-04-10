انتزع بايرن ميونيخ الألماني تعادلاً ثميناً 2-2 من مضيفه أرسنال الإنجليزي الثلاثاء على استاد الإمارات في شمال لندن في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما يمنحه أفضلية نسبية لبلوغ الدور نصف النهائي عندما يستضيف مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل.
وعاد مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب من معقل ريال مدريد الإسباني بتعادل مثير جداً 3-3 بعد مباراة متقلبة الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكانت القمة ممتعة وشهدت خمسة أهداف من خارج منطقة الجزاء،وتسديدات صاروخية عابرة للقارات،قضت على الجدار الدفاعي عند الفريقين.
صحيفة الخليج
كانت هذه تفاصيل خبر سيتي يعود من معقل ريال بتعادل«صاروخي» وبايرن ميونيخ ينتزع تعادلاً ثميناً من أرض أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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