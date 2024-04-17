تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تستعرض جمالها. https://www.facebook.com/reel/969678244762068 حيث قامت الفتاة التي ظهرت ببنطلون ممزق وفاضح أظهر مفاتنها وهي تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف (مالو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ببنطلون ممزق وفاضح أظهر مفاتنها.. حسناء سودانية تستعرض جمالها وتقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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