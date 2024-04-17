تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أشعل السوشيال ميديا السودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداولة حسناء سودانية تستعرض جمالها بجرتق العروس.
https://www.facebook.com/reel/420237490707072
وعلى رغم من تأكيدات الجمهور ومتداولو المقطع على أنها عروس في لحظة “الجرتق” إلا الجنس اللطيف اقتحم التعليقات ونفى الأمر.
حيث أكدت بعض المعلقات بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين أن الحسناء ليست هي العروس, ولكنها “مودل” ظهرت بهذه الإطلالة كنوع من الدعاية لإحدى محلات بيع مستلزمات الجرتق.
الجنس اللطيف خلال تعليقاته استدل بعدم وجود (الحناء) على يد وأرجل الحسناء, ليرد المعلقين (برضو غيرة وروح شريرة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سوانية حسناء تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء الجرتق والجنس اللطيف يشعر بالغيرة ويكشف حقيقة المقطع وساخرون: (غيرة وروح شريرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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