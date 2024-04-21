فاجأت الفنانة السودانية الضجة مروة الدولية, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بطرحها لأغنية جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد طرحت الدولية, أغنيتها الجديدة بعد ساعات قليلة من ساعات قليلة من عقد قرانها على الضابط الشاب أحمد. وأكد متابعون أن المطربة المعروفة أهدت الأغنية التي صاغ كلماتها الشاعر أمجد حمزة, لزوجها وتغزلت فيه خلال الأغنية التي تقول في مقطع منها: (زول رسمي جنتل عديل يغطيه الله يا ناس منه العيون يبعدها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة مروة الدولية تطرح أغنيتها الجديدة في يوم عقد قرانها تغني فيها لزوجها سعادة الضابط وتتغزل فيه: (زول رسمي جنتل عديل يغطيه الله يا ناس منه العيون يبعدها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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