تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة مروة الدولية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الدولية, وهي تغني في حفل خاص بعد أيام من عقد قرانها على ضابط شاب يقيم بالقاهرة. وتغنت المطربة الضجة خلال الحفل بأغنية جديدة تقول فيها (منو ما بنجأ ضابط شايل الطبنجة) وهو ما اعتبره الجمهور غزل في عريسها الضابط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في أول حفل لها بعد عقد قرانها.. الفنانة مروة الدولية تغني لزوجها الضابط وتتغزل فيه: (منو ما بنجأ ضابط شايل الطبنجة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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