إدارة العمليات بادارة مرور ولاية البحر الاحمر تدشن مشروع قوة التدخل السريع بالولاية

دشنت إدارة العمليات بإدارة مرور ولاية البحر الاحمر مشروع قوة التدخل السريع بالولاية بعدد (١٤) دراجة نارية مجهزة بطاقم من رجال المرور جاهزة للتدخل السريع فى فك الاختناقات المرورية والتغطيات الرسمية لكبار الشخصيات اضافة للتغطيات المرورية وحل المشاكل المترتبة بالكثافة المرورية اضافة لمنع التكدس والازدحام في الطرق الرئيسية وضبط الوقوف الخاطئ للمركبات بجانب تنظيم مسارات المرور وإزالة الظواهر السالبة على الطريق حفظا لحقوق مستخدمي الطريق. وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أوضح المقدم شرطة عاصم عبدالمجيد حسن مدير العمليات بادارة مرور ولاية البحر الاحمر ان مشروع قوة التدخل السريع يعتبر من الخدمات المرورية الفعالة التى تحقق استراتيجية السلامة المرورية وأمن الطرق ومن اجل بيئة مرورية آمنة لانسان الولاية ، مضيفاً بأنه تم تنظيم المسارات بوضع مخاريط ومعدات للسلامة لتوعية المواطنين حسب اتجاه ومسلك الطريق كما تم ترتيب المسارات وتعديلها لتشمل عدد من المسارات الكبري بالولاية منها (كبرى هدل/ العملاق / جوفر ) ،مشيراً الي سعي ادارة مرور الولاية لانفاذ كافة الخطط والبرامج التي تسهل وتيسر من حركة السير باتباع احدث الطرق والاساليب المرورية لمزيد من المواكبة والتطور. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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