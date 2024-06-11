مباراة سيتذكرها التاريخ بحضور إنفانتينو.. السودان يهزم جنوب السودان بافتتاح ملعب جوبا

▪️حافظ منتخب السودان على صدارة مجموعته بالفوز على جنوب السودان في مباراة سيتذكرها التاريخ بثلاثة أهداف دون مقابل

▪️تصدر السودان مجموعته بـ 10 نقاط عقب مرور أربع جولات وبفارق نقطتين عن السنغال.

▪️حضر اللقاء جياني إنفانتينو رئيس فيفا لافتتاح ملعب جوبا بجنوب السودان والذي شهد استثمارات بـ 5 ملايين يورو.

▪️وشهدت أحداث ما قبل المباراة أجواء أخوية بين الفريقين إذ زار ريتشارد جاستن لاعب منتخب السودان السابق والذي انتقل لتمثيل جنوب السودان بعد الانفصال، زملائه السابقين ببعثة منتخب السودان.

