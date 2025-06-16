عرمان .. آن الأوان للانخراط في المطالبة بحرية التنقل للمدنيين ورفض التعامل مع انقسام السودان كواقع

قال القيادي بتحالف “صمود” ياسر عرمان إنه قد آن الأوان للانخراط في المطالبة بحرية التنقل للمدنيين ورفض التعامل مع انقسام السودان كواقع ، مناشداً جميع الجهات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لمطالبة طرفي الحرب بحرية الحركة والتنقل للمدنيين من وإلى منطقتي سيطرة الطرفين والسماح لهم بأداء واجباتهم الاجتماعية والدينية وتلقي العلاج ولم شمل الأسر.

وأضاف عرمان في تدوينة على ” فيسبوك” :” هنالك الآلاف من المحتجزين والأسرى عند طرفي الحرب في حالة بائسة ودون التمتع بأي حقوق إنسانية، وقد لقي عدد كبير من المحتجزين والأسرى حتفهم داخل السجون لسوء المعاملة”. الحدث السوداني

