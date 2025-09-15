حركة العدل والمساواة السودانية تدشن مكتبة الخليل العامة ببورتسودان

- 1/2
برعاية من رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، د. جبريل إبراهيم محمد رئيس ، دشنت الحركة بدارها، مساء السبت “مكتبة الخليل العامة” في مدينة بورتسودان، كمشروعٍ ثقافيٍ رائد يهدف إلى إثراء الحراك الفكري والمعرفي في السودان.
شهد حفل الافتتاح الذي حظي بحضور عددٍ من أبرز قيادات الحركة، قيام الباشمهندس أبو بكر حامد نور أمين إقليم دارفور والدكتور عبد العزيز عشر مستشار رئيس الحركة بقص الشريط الافتتاحي بشكلٍ رمزي، بمشاركة الأستاذ محمدين محمد إسحق أمين الشؤون الثقافية.
ضم حفل الافتتاح حضوراً متميزاً شمل الدكتور محمد زكريا فرج الله أمين الإعلام والناطق الرسمي، والأستاذ يعقوب عبد النبي أمين المال، والعمدة آدم خاطر أمين الاستثمار، ومولانا بحر نورين الأمين القانوني والعدلي، والدكتور إدريس لقمة نائب أمين الشؤون الانسانية، والدكتور محمد يوسف أمين الإدارة والتنظيم بالإنابة اضافة لقيادات اخري من الحركة.
هذا وقد قدمت رموز الحركة في الحفل دعمها المادي والعيني للمكتبة الوليدة، كما اعربوا عن إشادتهم بهذا المشروع الثقافي البارز، مؤكدين دعمهم الكامل لهذه المبادرة التي تمثل إضافةً نوعية للمشهد الثقافي السوداني. ودلالة ذات أهمية كبري ومنارةٍ فكرية تسهم في إثراء المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع.
من جهتها كشفت أمانة الشؤون الثقافية، عن خطة طموحة لتوسعة نطاق المشروع، بإنشاء فروع إضافية لمكتبة خليل العامة في مختلف مدن السودان، وذلك في إطار مشروع خطة الانتقال الثقافي التي تتبناها الحركة لتعزيز النهضة الفكرية في البلاد.
يأتي هذا المشروع الثقافي متوافقاً مع رؤية الحركة الاستراتيجية الهادفة إلى دعم المعرفة والارتقاء بالحراك الثقافي، وتوفير المصادر المعرفية للجمهور بما يخدم التطور الفكري والاجتماعي في السودان، ويعكس إلتزام الحركة الثابت نحو بناء مستقبلٍ فكري واعد في السودان.
إعلام حركة العدل والمساواة السودانية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
