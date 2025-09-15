شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)

حظيت استشارة لشاب سوداني, بتفاعل واسع على الصفحة المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب قال في استشارته: (اقسم بالله اقول الحق ولا شي غير الحق.. انا مغترب واتزوجت هنا.. وابوي كان مغترب اصلا من زمان وانا جيت هنا وشفت بت عجبتني وتم العقد والزواج الحمدلله).

وتابع استشارته: (المهم انا ماعندي مشكله… ابوي شاف ام زوجتي… وهي صغيره ماكبيره ومهتمه في روحها واقترح على يعرض عليها الزواج وهي ارمله.. والمره ممكن تحمل عادي لان عمرها تقريبا ٤٤…وانا بصراحه محرج وقلت ليه انت كلمها انا مالي دخل.. وام زوجتي في مره قالت لي انها كانت بتربي بتها ماكانت بتفكر في الزواج).

وختم الشاب بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ماعارف لو غيرت رايها ولا شنو بس محرج جدا وابوي بيقول لي لمح ليها وشوف…. هل صح انا اتدخل ولا ابوي يكلمها ولو كلمها هل ممكن تزعل وعلاقتي بيها تتغير او ممكن مرتي تزعل مني وبعدين ماداير لخبطه يعني هي كان ولدت.. يبقى ده اخوي واخو مرتي وموضوع كده غريب.. ماذا أفعل؟).

