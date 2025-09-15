روسيا وتركيا على بعد خطوات من تشغيل أول مفاعل نووي في “أكويو” رغم التحديات

أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي إرخوف أن المفاعل الأول بمحطة “أكويو” النووية التركية التي تبنيها روسيا يقترب من مرحلة تشغيله رغم الجائحة والزلزال والعقوبات.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “حريت” التركية، حيث استذكر إرخوف تطور المشروع منذ زيارته الأولى لموقع البناء عام 2017 قائلا: “كانت المنطقة شبه خالية، مجرد مساحة صغيرة من المباني… يا له من تغيير”.

وأضاف: “تجرى حاليا أعمال البناء الضخمة لأربعة مفاعلات، والمفاعل الأول يقترب بخطى ثابتة من لحظة تشغيله الفعلي، على الرغم من الجائحة والزلزال والعقوبات”، معتبرا هذا الإنجاز نجاحا لشعبي البلدين.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 8 سبتمبر أن تشغيل المحطة التي تنفذها شركة “روساتوم” الروسية، سيسهم بإضافة 50 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

يُذكر أن مشروع “أكويو” يعد أحد أبرز نماذج التعاون الاستراتيجي بين موسكو وأنقرة، حيث تمثل المحطة أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وتقع في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

