الهلال يخسر أمام سينغيدا التنزاني في نهائي بطولة سيكافا

أضاع فرصة الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.. الهلال يخسر أمام سينغيدا التنزاني بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة شرق ووسط إفريقيا للأندية.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

