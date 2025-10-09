الأهلي المصري يعلن اصابة قوية للشحات

- 1/2
أكد احمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي المصري أن حسين الشحات لاعب الفريق تعرض لإصابة قوية في مباراة كهربا الإسماعيلية في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.
وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي للاهلي الأربعاء إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية.
وأضاف جاب الله :”يستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع”.
وسجل الشحات هدفا مؤثرا في فوز الأهلي على الغريم التقليدي الزمالك يوم 29 أغسطس/آب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، حيث فاز فريقه بنتيجة 2 / 1، ليقتحم صراع الصدارة بقوة.
جريدة الرياض
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.