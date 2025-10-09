الخطوط الجوية السودانية تستعرض فرص الاستثمار في قطاع النقل الجوي

استقبل وزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون بمكتبه، وفداً من رُوّاد ورجال الأعمال السودانيين، بحضور مدير عام الخطوط الجوية السودانية الكابتن مازن العوض، حيث جرى بحث فرص الاستثمار في قطاعات النقل والبنى التحتية وإعادة الإعمار.

وخلال اللقاء، أكّد الكابتن مازن العوض أنّ سوق الطيران في السودان يمثل كنزاً حقيقياً لما يتمتّع به من مقومات كبيرة وفرص واعدة في مجالات الشحن الجوي والمعدات الأرضية وخدمات المناولة الأرضية، مشيراً إلى جاهزية الخطوط الجوية السودانية للتعاون مع المستثمرين عبر الشراكات الاستراتيجية بنظام (BOT)، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران.

وأوضح الكابتن مازن أنّ سودانير، بصفتها الناقل الوطني، تمثل ركيزةً أساسيةً في منظومة النقل وتعمل حالياً على إعادة بناء قدراتها التشغيلية وتحديث أسطولها وتطوير خدماتها بما يتواكب مع المرحلة الجديدة من الإعمار والنمو الاقتصادي.

يُذكر أنّ الاجتماع جاء في إطار جهود وزارة البنى التحتية والنقل لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، بما يُحقِّـق أهداف التنمية المستدامة، ويضع السودان على مسار التحديث الشامل في قطاعات النقل المختلفة.

