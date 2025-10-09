سلاح الجو السوداني يستعيد زمام المبادرة في غرب كردفان

سلاح الجو السوداني يستهدف مواقع التمرد في غرب كردفاننفّذ سلاح الجو السوداني سلسلة ضربات جوية دقيقة على مواقع تابعة لقوات التمرد داخل مدينة النهود بولاية غرب كردفان، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المتمردين من حيث الأفراد والقيادات الميدانية، بحسب مصادر عسكرية مطلعة.

وأكدت المصادر أن الغارات الجوية أربكت حسابات قوات التمرد التي تسيطر على المدينة منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث تم تدمير مراكز تجمع رئيسية ومواقع تدريب ومخازن إمداد عسكرية.

خسائر كبيرة وسط قوات التمرد وتراجع في قدراتها القتالية

وأوضحت المصادر أن الهجوم الجوي أدّى إلى مقتل عدد من القادة الميدانيين وخسائر فادحة في صفوف القوات التي خرجت حديثاً من معسكرات التدريب، إلى جانب تدمير مواقع كانت تُعدّ لشن عمليات هجومية جديدة.

تحول ميداني في مدن كردفان ودارفور

وأشارت المصادر إلى أن الضربات الأخيرة تمثل بداية لتحول ميداني لافت في مناطق كردفان ودارفور، حيث بدأت القوات داخل المدن المحاصرة بالانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم المنظم، مستفيدة من عمليات الإمداد الجوي التي أعادت التوازن إلى المشهد العسكري ومكّنت الجيش من استعادة زمام المبادرة.

طلعات قتالية دقيقة وضربات نوعية

وبيّنت المصادر أن الطلعات الجوية نُفذت بدقة عالية، واستهدفت مراكز السيطرة والتجمعات والمخازن العسكرية، في إطار خطة شاملة لفتح محاور جديدة للهجوم وفك الحصار عن المدن المحاصرة في الإقليم.

توقعات بعمليات هجومية جديدة

وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام المقبلة عمليات هجومية واسعة النطاق من قبل الجيش في عدد من محاور القتال، خاصة بعد حالة الخمول التي شهدتها الجبهات خلال الأسابيع الماضية، عقب معارك بارا وكازقيل وأم صميمة التي استعاد الجيش السيطرة عليها.

سودافاكس