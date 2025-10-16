شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة عوضية عذاب تغني لإبنتها وتظهر معها في إطلالة ملفتة وجميلة

فاجأت الفنانة السودانية, المعروفة عوضية عذاب, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية جديدة تغنت فيها لإبنتها التي ظهرت معها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنت المطربة عوضية عذاب, لإبنتها بأغنية تقول فيها: (بنتي دي الرزينة وفي البنات دي زينة بدورلها السمح وماتشوف الشينة). المطربة المعروفة نشرت الأغنية وصور من جلسة التصوير التي جمعتها بإبنتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

