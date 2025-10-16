شاهد بالصور والفيديو.. سودانيون يتغنون ويتفاعلون داخل حافلة مواصلات بشرق النيل ويرددون بصوت واحد أغنية (أسال نفسك بينك وبينها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اليوم الخميس مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال حظه من الشهرة والانتشار على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي نال اعجاب المتابعين أظهر سودانيون, يتفاعلون ويتغنون داخل حافلة مواصلات عامة. وردد السودانيون, رجال ونساء داخل الحافلة التي تعمل في خط شرق النيل, بصوت واحد الأغنية الشهيرة (أسال نفسك بينك وبينها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

