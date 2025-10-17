شاهد بالفيديو.. عريس الموسم المذيع أحمد العربي يتفاعل في الرقص وسط زملائه المذيعين والمذيعات على أنغام أغنيات “العميد” في حفل “حنة” بالقاهرة

أحيا الفنان السوداني, أحمد محمد عوض, حفل “حنة”, لعريس الموسم المذيع الشاب أحمد العربي, بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل شهد حضور عدد كبير من أهل الفن وزملاء وزميلات المذيع أحمد العربي, المتواجدون بالقاهرة. وظهر العربي, الذي يستعد لإكمال مراسم زواجه من الصحفية المعروفة لينا يعقوب, سعيداً وهو يتفاعل في الرقص على أنغام أغنيات العميد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

