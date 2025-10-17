شاهد بالصور.. مراسم عقد قران المذيع أحمد العربي والصحفية لينا يعقوب في أجواء سودانية جميلة بالقاهرة

في أجواء سودانية, جميلة بالعاصمة المصرية, القاهرة, اكتملت مراسم عقد قران المذيع اللامع أحمد العربي, من الصحفية المعروفة لينا يعقوب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أقيمت مراسم عقد القران في حضور السفير السوداني بالقاهرة عماد عدوي وعدد من الشخصيات الإعلامية والدبلوماسية. الجدير بالذكر أن زواج مذيع قناة النيل الأزرق, من مديرة مكتب قناتي العربية, والحدث, بالسودان, قد أثار اهتمام الجمهور وتصدر “الترند”, على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

