شاهد بالفيديو.. بفضل هدف محترفه المالي.. الهلال يكسب البوليس الكيني في معقله ويضع قدماً في المجموعات

عاد الهلال السوداني, بفوز غالي على مضيفه فريق البوليس الكيني, في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الهلال, يدين بفوزه على البوليس, لمهاجمه المالي آداما كوليبالي, الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 من الشوط الأول. بهذه النتيجة يكون ممثل السودان, الوحيد في البطولات الأفريقية, قد وضع قدماً في دور المجموعات وذلك قبل مباراة الإياب التي ستقام بليبيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

