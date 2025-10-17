شاهد بالفيديو.. صرخت يا “عسل”.. فتاة سودانية “تعاكس” المذيع أحمد العربي وتتغزل فيه أثناء تغطية مباشرة في الشارع العام والمذيع يعبر عن خجله ويفشل في إكمال الفقرة

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو قديم للمذيع اللامع أحمد العربي, إبان فترة عمله كمراسل لقناة “الغد”, من الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تزامن نشر الفيديو مع إكمال المذيع لمراسم عقد قرانه من الصحفية المعروفة لينا يعقوب, بالقاهرة.

المقطع القديم تعرض فيه المذيع أحمد العربي, لموقف محرج أثناء تقديمه تغطية مباشرة لقناة “الغد”, من قلب العاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العربي, كان ظهر وهو يستعد لتقديم التقرير ليتفاجأ بفتاة تعاكسه في الشارع العام من داخل السيارة التي كانت تستغلها.

وصرخت الفتاة بعد مشاهدتها المذيع “يا عسل”, وهو ما تسبب في حرج للمذيع جعله يبتسم ويفشل في إكمال تسجيله من الشارع العام.

