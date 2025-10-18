شاهد بالفيديو.. زوج الفنانة إيمان الشريف يطلب منها رفع “ثوبها” بعد أن سقط أثناء تفاعلها في الغناء خلال حفل حاشد وجمهور المطربة يعلق: (للناس البتقول راجلها ما بغير عليها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة المعروفة إيمان الشريف, حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أحيته المطربة إيمان الشريف, أقيم بمدينة عطبرة, بولاية نهر النيل, الأسبوع الماضي. وأظهر الفيديو زوج المطربة والعازف ضمن فرقتها الموسيقية إيهاب شيكو, يقوم بلفت نظرها لثوبها الذي سقط عن شعرها أثناء تفاعلها في الغناء. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور على اللقطة, فقد أشاد جمهور الفنانة بموقف زوجها, وكتب أحد المتابعين معلقاً: (للناس البتقول راجلها ما بغير عليها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

