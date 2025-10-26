قوات الدفاع المدني كسلا تنظم حملة التعقيم الشامل لجميع الأسواق ومستشفي كسلا التعليمي

تنفيذا لتوجيهات الفريق شرطة د/ عثمان عطا مصطفي مدير عام قوات الدفاع المدني الخاصة بتنفيذ قوات الدفاع المدني حملات راتبة للنظافة وإصحاح البيئة بالمركز والولايات في هذا الإتجاه نفذت قوات الدفاع المدني ولاية كسلا حملة التعقيم الشامل تحت إشراف العقيد شرطة / بدوي محمد حسين مدير قوات الدفاع المدني بالولاية وقد إستهدفت الحملة تعقيم مستشفى كسلا التعليمي، وجميع الأسواق خاصة أسواق الخضروات واللحوم وذلك للقضاء علي نواقل الأمراض وإصحاح البيئة ضمن الحملة الكبرى التي إنتظمت الولاية خلال الأسابيع السابقة وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد مدير قوات الدفاع المدني بالولاية أن تنظيم هذه الحملة جاء بالتعاون والتنسيق مع محلية كسلا وإدارة الصحة بالمحلية.

مشيرا الي أن الحملة تأتي ضمن جهود المسئولية المجتمعية لقوات الدفاع المدني بالولاية تجاه المجتمع مضيفا أن هذه النفرة ستستمر حتي يتم القضاء نهائيا علي جميع الحشرات والنواقل المسببة للأمراض والوبائيات

مدير صحة البيئة بمحلية كسلا أشاد بالدور الكبير لقوات الدفاع المدني بالولاية وحضورها المستمر في جميع المبادرات و البرامج المجتمعية مشيدا بالشراكات المتميزة بين الدفاع المدني والمجتمع الكسلاوي .

المكتب الصحفي للشرطة