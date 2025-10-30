شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا روبرت في تصريحات لمنصة مصرية: (المصريين دعموني بتعليقاتهم الحلوة والأغلبية العظمى من السودانيين تعليقاتهم مش حلوة)

واصلت الفنانة السودانية, مونيكا روبرت ويليام, إثارة الجدل بعد تصريحاتها التي أطلقتها إبان مشاركتها في إحدى المهرجانات المصرية بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدثت مونيكا, في حديثها لمنصة مصرية, أجرت معها مقابلة عن مشاركتها في المهرجان. وقالت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, في تصريحاتها: (المصريين دعموني بتعليقاتهم الحلوة وأغلب السودانيين تعليقاتهم كانت حلوة لكن الأغلبية العظمى من السودانيين تعليقاتهم مش حلوة, والتي كانت تتحدث عن لبسي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

